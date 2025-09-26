Cinco Vehículos Chocan Frente a Residencial La Jolla en Hermosillo; No Hubo Lesionados

Está mañana de viernes alrededor de las 5:40 horas, se registró un choque por alcance con cinco vehículos involucrados dejando como saldo daños materiales y no se reportan personas lesionadas.

El choque múltiple ocurrió en bulevar Ignacio Soto entre José Ramón Fernández y el acceso al residencial La Jolla, en la colonia Periodista.

Conductores involucrados en el percance informaron que una camioneta tipo Suburban de color negro frenó intempestivamente en el carril de extrema derecha que es de libre tránsito, provocando el choque por alcance de cinco vehículos.

Presuntos responsables se retiraron del lugar

En el lugar quedaron cuatro carros siniestrados, mientras que los conductores de la camioneta Suburban y un sedan Chevrolet Beat que dio el primer impacto al último carro en la fila, se retiraron del lugar.

