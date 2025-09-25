Bloqueo de Bulevares al Norte de Hermosillo Hoy: Vecinos Exigen Servicio de Energía Eléctrica

Desde las 6:00 de la tarde, vecinos del norte de Hermosillo bloquearon el crucero del Bulevar Progreso y Olivares por la falta de luz en sus hogares desde hace aproximadamente cinco días.

Exigen la reconexión del servicio de energía eléctrica, pues son alrededor de 200 familias las que se han visto afectadas, indicó Manuela Zazueta.

Tenemos desde el domingo a las 3:00 de la tarde, hay personas mayores, con discapacidad, bebés, ya hemos ido al Ayuntamiento, hemos ido a la comisión como tres o cuatro veces, vienen a checar el transformador y es todo.

Vecinos denuncian que CFE no ha hecho la instalación por ser una invasión

Resaltó que los residentes no se niegan al pago por el servicio de energía, sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad no ha realizado las instalaciones pertinentes por tratarse de una invasión.

Nosotros queremos que nos pongan luz porque hay bebés y personas discapacitadas, no es inhumano lo que nos están haciendo… Hemos recurrido a todas partes por las buenas y luego no nos hacen caso, esta fue la última opción y hasta que nos hagan caso.

Por tal motivo, hicieron un llamado a la sensibilización de las autoridades y la sociedad en general, ya que las altas temperaturas podrían acarrear problemas de salud para la comunidad en general.

con información de Gustavo Moreno.

