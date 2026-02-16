Clima en Sonora: Nuevo Frente Frío Provocará Lluvias y Descenso de Temperaturas en Estas Zonas

Para este martes ingresará a Sonora un nuevo frente frío que traerá vientos de moderados a fuertes, una muy baja posibilidad de lluvias y un descenso promedio de cuatro grados en las temperaturas máximas y mínimas, informó Gilberto Lagarda Vásquez.

El Jefe del departamento de meteorología de la Conagua en Sonora explicó que el pronóstico de lluvias es del 40% para el norte y noroeste del estado, y para el centro y sur es del 10%.

“Se está acercando un frente frío, nuevo frente frío al estado de Sonora, se espera que el día de mañana martes, comience a entrar por la zona del noroeste de Sonora, va a generar un potencial de lluvia se puede decir bajo a moderado, un 40%;No se espera que sean lluvias fuertes, se presentarían en el noroeste y norte del estado”.

Rondarán temperaturas mínimas en los cero grados

El pronóstico de temperaturas máximas será por debajo de los 30 grados ya desde este lunes y las mínimas estarán alrededor de los cero grados, pero a partir del miércoles bajarán a entre los menos cinco a cinco grados.

“Va a provocar vientos de moderados a fuertes, rachas de 40 a 60 kilómetros por hora para la parte centro y sur del estado, y para la parte norte y oriente las rachas estarías entre los 60 a 80 kilómetros por hora, y también se espera un descenso moderado de temperatura que se empezará a sentir el día de mañana”.

Reportero: Gerardo Moreno N+

