Clima en Navidad: ¿Cuál Es el Pronóstico de Temperaturas para 24 y 25 de Diciembre en Sonora?

Para esta Noche Buena, y la Navidad, se espera un clima variado para Sonora, donde habrá nublados, que podrían generar lluvias ligeras para el norte y oriente del estado, además, de amaneceres de fríos a frescos, y temperatura calurosa durante el día.

Gilberto Lagarda Vásquez, Jefe de Meteorología del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, explicó que el ambiente navideño se verá afectado por una corriente en chorro y subtropical, y un frente frío que se acerca al norte del país que impactará de manera indirecta.

Viene con condiciones de cielos de medio nublado a nublado, vamos a tener la corriente en chorro generando una afluencia alta de nublados al estado de Sonora, sin embargo, la mayoría de estos son nublados altos y débiles; tienen muy poco potencial de lluvia, solamente el noroeste del estado de Sonora.

Pronostican temperaturas mínimas entre los cero y 10 grados centígrados

En pronóstico de temperaturas son mínimas entre los cero y 10 grados, especialmente para las zonas altas de la sierra y el norte de Sonora; y máximas de entre los 35 y 37 grados, más cargadas para el sur y centro.

Muy posible que tengamos temperaturas, rango de temperaturas para la zona centro, sur y noroeste de entre los 30 a los 37 grados, de máxima, y las mínimas se van a mantener entre los cero y los 15 grados para las zonas del norte y oriente de Sonora, entonces vamos a tener durante el día temperaturas de cálidas a calurosas y durante las mañanas y noches, frescas a ligeramente frías.

También se espera que se presente viento ligero, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

