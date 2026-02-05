Localizan Restos Óseos Durante Jornada de Búsqueda en Sáric, Sonora

Durante una jornada de búsqueda realizada la tarde del miércoles en el municipio de Sáric, al norte de Sonora, integrantes del colectivo Buscadoras de Altar Sonora localizaron restos óseos correspondientes a una persona del sexo masculino.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, el hallazgo se registró el 4 de febrero de 2026 y fue considerado como positivo.

Localizan indicios tácticos

En el sitio se encontraron diversos indicios junto a los restos, entre ellos una gorra gris, un suéter camuflajeado verde, una chamarra camuflajeada talla 4XL marca Kicos, una chamarra táctica, una prenda negra talla L, así como un pantalón táctico color caqui camuflajeado talla 36x38.

También fueron localizadas botas tácticas color caqui, número 12 mexicano, un chaleco balístico con la leyenda “Ejército”, además de cargadores, cartuchos útiles y casquillos percutidos de grueso calibre, así como cuatro pulperías.

Debido a la peligrosidad por ser una zona con presencia de grupos delictivos, estuvieron acompañadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, además de personal de Servicios Periciales, quienes acudieron al llamado para las diligencias correspondientes.

Las autoridades se hicieron cargo del procesamiento del lugar y de los restos localizados para continuar con las investigaciones de ley.

