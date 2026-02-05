Reanudarán Audiencia de Vinculación por Incendio en Tienda Waldo's de Hermosillo

Será el próximo viernes 6 de febrero cuando se reanude la audiencia de vinculación a proceso en la que se definirá la situación jurídica de tres personas más imputadas por el incendio ocurrido en una tienda de la cadena Waldo's, ubicada en el centro de Hermosillo, registrado en noviembre pasado y que dejó 24 personas fallecidas y al menos una decena de lesionados.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, la audiencia fue postergada por determinación del juez de control, quien solicitó dos días adicionales para revisar el expediente, tras analizar los datos presentados tanto por el Ministerio Público como por la defensa de los imputados.

Audiencia será virtual y definirá vinculación a proceso

La reanudación de la audiencia se llevará a cabo a partir de las 09:00 horas, de manera virtual, y en esta etapa final el juez deberá resolver si se acredita o no la solicitud de vinculación a proceso promovida por la Fiscalía para cada uno de los tres imputados.

Este receso judicial marca la segunda ocasión en que el juzgador solicita tiempo adicional antes de emitir su resolución. En una audiencia previa, relacionada con nueve imputados, el juez decretó un receso de cuatro días y posteriormente determinó vincular a proceso a siete personas, entre ellas el representante legal de la empresa involucrada.

El caso continúa bajo análisis judicial debido a la gravedad de los hechos, considerados uno de los incidentes más mortales registrados en la capital sonorense en los últimos años.

