Colectivo Localiza Cuerpo dentro de Fosa Clandestina en la Costa de Hermosillo

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizó el hallazgo de una fosa clandestina con un cuerpo sepultado en su interior, en la Costa de Hermosillo.

Fue en una jornada de búsqueda realizada el domingo, 16 de noviembre, en el kilómetro 18.5 de la carretera 26, gracias a un llamado anónimo.

Autoridades procesarán el área para identificar el cuerpo

El cuerpo se encontraba en estado esquelético y envuelto en una bolsa de plástico negra.

Se dio aviso a las autoridades estatales para que procesen el área y le realicen las pruebas de ADN necesarias para lograr identificar el cuerpo.

