Colectivo Localiza Cuerpo dentro de Fosa Clandestina en la Costa de Hermosillo
Un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico fue lo que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora encontró en una fosa clandestina ubicada en la Costa de Hermosillo
El colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizó el hallazgo de una fosa clandestina con un cuerpo sepultado en su interior, en la Costa de Hermosillo.
Fue en una jornada de búsqueda realizada el domingo, 16 de noviembre, en el kilómetro 18.5 de la carretera 26, gracias a un llamado anónimo.
Autoridades procesarán el área para identificar el cuerpo
El cuerpo se encontraba en estado esquelético y envuelto en una bolsa de plástico negra.
Se dio aviso a las autoridades estatales para que procesen el área y le realicen las pruebas de ADN necesarias para lograr identificar el cuerpo.
