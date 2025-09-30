Corte de Agua en Hermosillo Hoy: Aumenta a 164 Lista de Colonias con Afectaciones en el Servicio

A un total de 164 colonias con afectaciones en el suministro de agua potable se extendió la problemática que Agua de Hermosillo reportó con motivo de la turbiedad en la presa El Molinito, ocasionada por el arrastre de arena y sedimentos durante las lluvias del fin de semana pasado.

El organismo operador informó que, adicional a las 80 colonias del norte, centro y oriente de la ciudad que se quedaron sin el servicio desde el lunes 29 de septiembre, este martes se sumaron 84 colonias más del sur con baja presión e intermitencias debido a ajustes técnicos.

La paramunicipal explicó que, tras las lluvias del viernes pasado, el arrastre de arena y sedimentos que ingresaron con gran presión a la presa impidieron el adecuado proceso de potabilización, por lo que se redujo a 300 litros por segundo la producción.

Aplican esquema temporal para regular la presión en colonias del sector

Para equilibrar el servicio en toda la ciudad, Agua de Hermosillo aplicó un esquema temporal de regulación de presiones en la red de distribuciones, lo que ocasionará desde baja de presiones hasta intermitencias en el servicio en al menos 164 colonias.

De acuerdo con lo informado por el organismo, la alta turbiedad registrada en la presa El Molinito obligó a detener la operación de las plantas potabilizadoras, a partir del lunes 29 de septiembre y, a tres días del ingreso del agua con sedimentos los materiales no se han asentado, además, no se ha informado cuando se regularizará el servicio en la ciudad.

