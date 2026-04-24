Habrá Corte de Agua en Hermosillo Mañana 25 de Abril: Lista Completa de Colonias Afectadadas

A las 60 colonias del norte de la ciudad que se verán afectadas el sábado con la suspensión temporal del servicio de agua potable, por trabajos de modernización de la red de distribución, se sumarán otras 40 colonias del sector centro, informó Agua de Hermosillo.

El organismo operador reportó que el sábado se harán también, en el Centro de la ciudad, obras de interconexión en una tubería de 18 pulgadas de diámetro, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, del gobierno estatal, para lo cual deberá mantenerse vacía la red de conducción y permitir la correcta ejecución de las maniobras.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua potable?

De acuerdo con informes de la paramunicipal, la suspensión del servicio del agua que afectará a más de 100 colonias de los dos sectores, se hará entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, pero será hasta el domingo cuando se regularice el servicio en los hogares.

Agua de Hermosillo aseguró que tanto las labores de interconexión de nuevos pozos en La Victoria y la instalación de válvulas de control, como la modernización de instalaciones en el Centro, harán más eficiente la operación de la red.

Colonias afectadas en el servicio de agua potable

Colonia Centro, Mariachi, 5 de Mayo, Naranjos, Casa Blanca, San Juan, Hacienda de la Flor, Centenario, Malecón, Las Granjas, Los Valles, Las Huertas, Las Quintas, Residencial de Anza, Santa Fe, Satélite, Los Arcos, Capistrano, STAUS, Casa Bonita, Esplendor, La Manga, Pimentel, El Choyal, Los Arroyos, La Cholla, Puerta Real (etapas 5, 6 y 8), Coloso, Rinconada de la Cruz, Rinconada Nuevo León, Cañada de los Negros, Cerro de la Campana y demás áreas cercanas.

De la misma manera las colonias 4 de Marzo, Alborada, Alto Valle, Banús, Residenciales Bicentenario, Cumbres Firenze, La Paloma, Privadas Villa Toscana, Tosalí; La Caridad, Colinas de San Javier, Los Cortijos, El Encanto, Fco. Eusebio Kino, Insurgentes, Jacinto López, Las Vistas, Lomas de Reforma, Lomas del Norte, Paraíso, Loreto, Manantiales, Monterosa, Natura, Nuevo Horizonte, Palermo, Paseos de la Colina, Paseos de las Palmas, Paseos del Pedregal, Pueblo Alto, Puerta de Hierro, San Lorenzo, Santa Bárbara, Solidaridad, Canteras así como áreas cercanas.

Tierra Nueva, Urbi Villa del Cedro, Real de Palmas, Valle de Santa Mónica, Villa Verde, Villa California, Villa Colonial, Villa Dorada, Villa de Cortés, López Portillo, Lomas de Madrid, Apolo, Ley 57, Primavera, Conjunto Arizona, Jardines, Virreyes, Misión del Sol, Misión del Real, Sacramento, Bachoco, 4 Olivos, Terrazas del Mirador, Sabinos, Bretaña, Bugambilias, Loma Linda, Lomas Altas, Cuartel Pitic, Zona Militar, además de sectores aledaños.

Además: El Tazajal, La Victoria, San Pedro, El Realito, Mesa del Seri, Tronconal y San Bartolo.

Reportero: José Ponce N+

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