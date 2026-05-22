Custodio del Sistema Estatal Penitenciario es Asesinado a Balazos al Norte de Hermosillo

Un custodio del Sistema Estatal Penitenciario, perdió la vida luego de sufrir una agresión armada de manera directa cuando caminaba por calles de la colonia Pimentel, lo cual fue confirmado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La agresión se registró alrededor de las 03:20 de la tarde del viernes en calle Leovigildo Gómez, entre Michoacán y privada Suaqui, al norte de Hermosillo.

La persona caminaba por la acera poniente de la calle Leovigildo Gómez, cuando casi al llegar a la esquina con Michoacán, fue sorprendido por personas desconocidas, quienes abrieron fuego en su contra en al menos una ocasión.

Iniciaron operativo de búsqueda para dar con él o los responsables

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal como primeros respondientes, quienes pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, mismos que al intentar brindarle los primeros auxilios se percataron que ya no contaba con signos vitales.

Al sitio llegaron oficiales de la Policía Municipal y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes realizaron un operativo de búsqueda por el sector para dar con él o los responsables, con resultados negativos hasta el momento.

Posteriormente arribaron Servicios Periciales para el procesamiento de la escena y del Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo para el inicio de las investigaciones.

Reportero: Roberto Bahena N+

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