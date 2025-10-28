Derrame de Producto Químico en Escuela Secundaria Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Hermosillo

El derrame de un producto químico utilizado para la limpieza y desinfección en la escuela Secundaria General número 11, de la colonia Villa Sonora, al norte de Hermosillo, provocó la movilización de Bomberos de Hermosillo y Policía Municipal.

Alberto Urías, encargado de la Estación Norte de Bomberos, indicó que se trataba de creolina, la cual no representa un riesgo si no se ingiere o se tiene contacto con los ojos, además de que es un producto químico que se utiliza para eliminar bacterias y virus para limpieza de baños e incluso para la eliminación de garrapatas.

El reporte que nos entró fue que había un aroma muy penetrante, derivado de que se había quebrado una sustancia que ellos desconocían, que es la creolina, nos pidieron la recomendación de venir para ver si había algún tipo de riesgo, se buscó la información y nos dimos cuenta que no, en realidad solo se necesita lavar el área, ventilar bien el área y que no se acerquen los niños

No fue necesario evacuar a los alumnos del plantel: Bomberos de Hermosillo

Debido a la baja peligrosidad no fue necesaria la evacuación de alumnos, además de que el derrame fue en el área de dirección, en una bodega, donde no tienen acceso los estudiantes.

Fue un área pequeña, fue un derrame pequeño que ellos mismos cubrieron con tierra rápidamente, pero el aroma es penetrante solamente, si no hay un riesgo de ingerirse o algo, entonces no aporta ningún problema.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM