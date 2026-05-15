Sujeto Detenido por Presuntamente Intentar Herir con Arma a un Perro en Hermosillo

Un sujeto fue detenido al surponiente de Hermosillo el mediodía del jueves luego de ser sorprendido por elementos de la Policía Municipal en flagrancia cuando presuntamente intentaba herir con un arma punzocortante a un perro en la colonia Real del Carmen.

El detenido fue identificado como Francisco Daniel “N”, de 49 años de edad, quien fue asegurado alrededor de las 11:27 horas de ayer en el cruce de las calles Solana y Legazpi.

Los oficiales lo sorprendieron golpeando al animal e intentaba lesionarlo

De acuerdo con el reporte policial, agentes municipales realizaban recoridos de vigilancia por el sector cuando observaron al sujeto mientras golpeaba al animal con la cacha de un cuchillo e intentaba lesionarlo con el arma blanca.

Al momento de la detención, los oficiales le aseguraron un cuchillo con punta y filo de aproximadamente 23 centímetros.

El individuo fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente por el presunto delito de maltrato y crueldad animal.

Reportero: Roberto Bahena N+

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