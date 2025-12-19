Sujeto Detenido Luego de ser Perseguido por Golpear a Mujer y Robarle el Celular en Hermosillo

Una persecución por varias calles del Centro de Hermosillo terminó con la captura de un hombre que golpeó a una mujer para despojarla de su teléfono celular y además, chocarle su carro tratando de evitar que lo siguiera.

La policía municipal informó que el violento robo ocurrió a las 11:40 horas del jueves, en la esquina de las calles Rayón y Nuevo León, donde se encontraba la víctima de 26 años, con un teléfono celular en sus manos.

Presuntamente el sujeto la golpeó y le quitó el teléfono

De acuerdo a la versión de la perjudicada, el hoy detenido, la golpeó y le quitó el teléfono, para luego retirarse a exceso de velocidad a bordo de un vehículo tipo sedán, por lo que ella lo siguió en su carro.

La afectada también acusó al presunto ladrón de chocarle su auto para evitar que lo siguiera.

Minutos después se sumaron a la persecución oficiales de la Policía Preventiva quienes le dieron alcance al sospechoso en las calles Ignacio Mendívil y Mazón López, en donde al revisarlo le encontraron el iPhone 15 pro Max que robó a la joven.

Reportero: José Ponce N+

