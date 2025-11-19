Detienen a Tres Sujetos Armados a Bordo de Vehículo con Reporte de Robo en Hermosillo

Tres hombres fueron detenidos la mañana de este miércoles, luego de que elementos de la Policía Municipal les aseguraran varias armas de fuego y el vehículo en el que se desplazaban, el cual contaba con reporte de robo en Phoenix, Arizona.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Adolfo “N” y José Manuel “N”, ambos de 21 años, así como David “N”, de 50. El grupo circulaba a bordo de un pickup Dodge Ram, color blanco, cuando fue interceptado en el Periférico Norte, a la altura de la calle Guadalupe Victoria, en la colonia Jesús García.

Aseguraron tres pistolas con sus cargadores abastecidos

Durante la inspección, los agentes localizaron tres pistolas: una calibre 9 milímetros, otra .45 y una más .40 milímetros, todas con sus cargadores abastecidos. Ante el hallazgo y el antecedente del vehículo, se dio aviso inmediato a autoridades estatales y federales.

A las 10:50 horas se activó un código rojo para reforzar la operación, sumándose personal de la AMIC, Policía Estatal y elementos de la Sedena. Tras su aseguramiento, los tres individuos fueron trasladados a la Comandancia Centro, que quedó bajo resguardo, y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Reportero: Roberto Bahena N+

