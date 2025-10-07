Detienen a Tres Personas con 155 Mil Dólares en el Municipio de Ímuris, Sonora

Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía Federal Ministerial, luego de que les fueran asegurados más de 155 mil dólares y 135 mil 500 pesos en efectivo, de los cuales no pudieron acreditar su legal procedencia, durante un operativo realizado en el municipio de Ímuris, Sonora.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional, la acción se derivó de una denuncia anónima que alertó sobre la posible transportación de dinero de origen ilícito.

Los agentes federales se trasladaron hasta la carretera federal Hermosillo–Nogales, a la altura del kilómetro 207+500, donde ubicaron el vehículo señalado en la denuncia, con placas del estado de California, Estados Unidos.

En el lugar, los oficiales marcaron el alto al conductor y detuvieron a Graciela “O”, Alma “P” y Jesús “P”, asegurándoles el numerario en dólares y pesos mexicanos, así como el vehículo en el que viajaban.

Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien inició una carpeta de investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y llevará a cabo las diligencias correspondientes para determinar su situación legal.

Asesinan a mujer en colonia Cajeme al sur de Ciudad Obregón

Una mujer fue ejecutada a balazos en el interior de su domicilio, por sujetos no identificados que irrumpieron en la vivienda de la colonia Cajeme, al sur de Ciudad Obregón.

La agresión se registró poco después de las 10:00 de la noche del lunes, en la calle Sóstenes Rocha, entre Francisco Villa y Lázaro Cárdenas, a donde acudieron elementos de la AMIC, Policía Estatal, Municipal y Marina.

La víctima fue identificada como Reyna Lucero, de 40 años, quien quedó sin vida en el lugar, tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

Al sitio también asistieron socorristas de Cruz Roja para intentar brindarle los primeros auxilios, pero la mujer ya había fallecido como consecuencia de las heridas; con lo cual se consuma el segundo homicidio del mes de octubre registrado en Cajeme.

Elementos de la Policía Municipal y Fuerzas Armadas acordonaron la zona, mientras peritos de criminalística de la Fiscalía Estatal realizaban el levantamiento de evidencias balísticas y procesaban la escena del crimen conforme a los protocolos de rigor.

El Servicio Médico Forense hizo el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a medicina legal, donde se practicará la necropsia de ley.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM