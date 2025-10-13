DIF Sonora Abre Centros de Acopio para Damnificados en Veracruz: Estos Alimentos puedes Donar

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Sonora, habilitó sus instalaciones en Hermosillo como centro de acopio, para recibir distintos artículos para familias que perdieron su patrimonio en Veracruz, por los recientes fenómenos meteorológicos.

El DIF detalla una serie de productos que la comunidad puede donar:

Alimentos no perecederos, entre ellos latas de atún, paquetes de arroz, frijol, azúcar y aceite.

Artículos de limpieza, como escoba, trapeador, detergente, cloro, papel sanitario y desinfectante; o de higiene personal que es jabón, desinfectante, pasta dental, cepillo, shampoo y crema corporal.

Asimismo, la población que también resulta afectada en estos casos son los bebés, por lo que son necesarios productos como biberones, toallitas húmedas y pañales para todas las edades.

Si usted gusta apoyar a la comunidad veracruzana, puede dirigirse a las oficinas generales del DIF Sonora, que se ubican sobre bulevar Luis Encinas y calle Monteverde, en Hermosillo, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, o en el resto del estado en la institución municipal.

Afectaciones en Sonora por paso de Tormenta Tropical Raymond

El fin de semana, la tormenta Raymond dejó alrededor de 40 reportes atendidos por Bomberos de Hermosillo en distintos puntos de la ciudad, entre ellos cinco derrumbes en viviendas y una familia rescatada al quedar varada en un vado.

El director del Departamento de Bomberos, Juan Francisco Matty Ortega, señaló que la mayoría de los reportes estuvieron relacionados con cortocircuitos, vehículos varados en vados y calles anegadas debido a la acumulación de agua.

Los derrumbes fueron en calles Ranchito y Oaxaca, en la colonia El Mariachi; Monterrey y García Morales, en el Centro; Salustiana y Los Naranjos, en la colonia Los Naranjos; así como en Recursos Hidráulicos y Jorge Valencia, y Angostura Final Poniente, ambas en la colonia El Ranchito. En un caso, un vecino resultó lesionado.

Asimismo, alrededor de 20 reportes correspondieron a vehículos varados en zonas inundadas, donde bomberos rescataron a una familia que quedó, evitando un posible accidente mayor.

