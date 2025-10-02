Dos Vehículos y el Patio de una Casa Resultaron Incendiados por Completo en Hermosillo

En perdidas totales resultaron dos camionetas que estaban estacionadas por fuera de un domicilio, cuyo porche y electrodomésticos que había también terminaron dañados.

El siniestro se presentó alrededor de las 11:30 de la mañana de este jueves en las calles Sóstenes Rocha, entre Simón Bley y Arizona, de la colonia Los Jardines y aunque de momento se desconocen las causas exactas que lo originaron, al parecer inició en el exterior.

Esto cuando las ramas secas de una palmera hicieron contacto con cableado eléctrico, lo que podría haber sido el punto de ignición, propagandose a dos camionetas negras que estaban estacionadas bajo las palmas y posteriormente se extendió al porche del domicilio afectado, en el cual había varios electrodomésticos.

Habitantes de la casa incendiada estaban fuera durante el siniestro

Afortunadamente los habitantes de la casa estaban fuera del domicilio y resultaron ilesos.

Se pidió ayuda a Comisión Federal de Electricidad, debido a que las llamas también alcanzaron cableado de alta tensión.

Información en desarrollo...

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR