Emiten Recomendaciones Ante Depresión Tropical Raymond en Sonora

En Sonora, el gobierno activó un operativo preventivo para atender a la población ante la posible llegada del ciclón tropical “Raymond”, con más de 6mil 200 elementos de los tres niveles de gobierno, 686 vehículos de primera respuesta, 313 unidades de rescate y más de 300 ambulancias.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, las zonas con mayor riesgo lo que resta de este sábado son los municipios de Caborca, Magdalena, Pitiquito, Trincheras, Ímuris, Santa Ana, Oquitoa, Átil, Tubutama y Altar, así como Guaymas, Empalme, San Ignacio, Bácum, Huatabampo, Etchojoa y Bahía de Kino. Para el domingo, las áreas de atención prioritaria corresponden al Río Sonora y las regiones serranas.

Ante el pronóstico de lluvias con acumulados de entre 150 y 250 milímetros, se exhortó a la población a suspender actividades deportivas y recreativas durante el fin de semana, y a evitar desplazamientos por carretera, especialmente en zonas del norte y sierra alta, donde podrían registrarse deslaves.

También se pidió no ingresar al mar por la presencia de alto oleaje y atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto sobre cierres a la navegación.

Mantienen alerta azul para 14 municipios del estado de Sonora

Las lluvias podrían intensificarse debido a la interacción del ciclón con un frente frío, lo que aumentaría los acumulados de precipitación en diversas regiones del estado, por lo que habilitaron 144 refugios temporales en todo el estado, cuyo listado puede consultarse en la página digital oficial del gobierno de Sonora.

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene la Alerta Azul para 14 municipios del centro y sur de Sonora, Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto.

Recomiendan no viajar en carretera por intensas lluvias en Sonora

Ante el reporte de intensa lluvia en el tramo carretero Caborca-Pitiquito, la coordinación de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a tener precacución y atender las indicaciones de las autoridades locales.

De la misma manera, recomendian evitar viajar en la medida de lo posible, hoy y mañana ante las intensas lluvias derivadas de los efectos de los desprendimientos nublosos del ciclón tropical "Raymond" en la entidad sonorense.

Reportero: Gustavo Moreno N+

