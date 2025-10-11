Mueren Tres Personas Mientras Realizaban Trabajos de Alcantarillado en Cajeme, Sonora

Tres trabajadores de una empresa constructora perdieron la vida y otra más resultó lesionada la noche del viernes 10 de octubre en Ciudad Obregón cuando realizaban trabajos en el sistema de alcantarilladlo.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil el accidente se registró alrededor de las 10:00 de la noche en las calles Zaragoza entre Obregón y Ferrocarril, en la colonia Benito Juárez.

Precisó que los trabajadores cayeron desde una altura aproximada de 7 metros profundidad a un pozo de visita donde se encontraban laborando y quedaron atrapados.

Persona rescatada con vida se encuentra en estado crítico de salud

Apuntó que con el apoyo del Departamento de Bomberos de Cajeme se logró el rescate de los tres cuerpos de las personas fallecidas.

La persona rescatada con vida llevada se encontraba en estado crítico y fue llevada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Reportero: Ángel Lozano N+

Historias recomendadas:

JGMR