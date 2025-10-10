Inicio Sonora Tormenta Tropical Raymond en Sonora: Lista de Municipios con Mayor Pronóstico de Lluvias

Tormenta Tropical Raymond en Sonora: Lista de Municipios con Mayor Pronóstico de Lluvias

|

N+

-

Autoridades estatales de Protección Civil actualizaron la alerta del pronóstico de lluvias para este fin de semana en Sonora. Estos son los municipios con que podrían tener más de 100 mm de acumulados

Tormenta Tropical Raymond en Sonora: Lista de Municipios con Mayor Pronóstico de Lluvias

Tormenta Tropical Raymond en Sonora: Lista de Municipios con Mayor Pronóstico de Lluvias. Foto: Conagua

COMPARTE:

La Coordinación Estatal de Protección Civil actualizó la alerta ante las lluvias intensas que podría provocar la Tormenta Tropical Raymond en todo el estado de Sonora a partir de la madrugada del sábado, 11 de octubre.

Noticia Relacionada: Tormenta Tropical Raymond en Sonora: Pronostican Lluvias Fuertes a Intensas Estos Días

De acuerdo con el reporte, los nublados se esperan desde las primeras horas de mañana y el ingreso de bandas nubosas se generalizará al mediodía, con el mayor acumulado de lluvia previsto durante la madrugada del domingo, 12 de octubre. 

La Comisión Nacional del Agua estimó que los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 250 milímetros entre el 10 y el 12 de octubre, principalmente en zonas del norte, centro y sur de Sonora.

Lista de municipios que tendrán acumulados mayores a 100 mm: 

Sábado:

  • Caborca
  • Magdalena
  • Pitiquito
  • Trincheras
  • Ímuris
  • Santa Ana
  • Oquitoa
  • Átil
  • Tubutama
  • Altar
  • Guaymas
  • Empalme
  • San Ignacio
  • Bácum
  • Huatabampo
  • Etchojoa
  • Bahía de Kino

Domingo

  • Río Sonora
  • Municipios cercanos a la presa “El Novillo”
  • Zona serrana de Moctezuma y colindantes

Historias Recomendadas:

con información de Gustavo Moreno.

ABM

Huracanes 2025
Inicio Sonora Tormenta tropical raymond sonora lista de municipios alerta ciclon