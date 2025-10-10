Tormenta Tropical Raymond en Sonora: Lista de Municipios con Mayor Pronóstico de Lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil actualizó la alerta ante las lluvias intensas que podría provocar la Tormenta Tropical Raymond en todo el estado de Sonora a partir de la madrugada del sábado, 11 de octubre.

Noticia Relacionada: Tormenta Tropical Raymond en Sonora: Pronostican Lluvias Fuertes a Intensas Estos Días

De acuerdo con el reporte, los nublados se esperan desde las primeras horas de mañana y el ingreso de bandas nubosas se generalizará al mediodía, con el mayor acumulado de lluvia previsto durante la madrugada del domingo, 12 de octubre.

La Comisión Nacional del Agua estimó que los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 250 milímetros entre el 10 y el 12 de octubre, principalmente en zonas del norte, centro y sur de Sonora.

Lista de municipios que tendrán acumulados mayores a 100 mm:

Sábado:

Caborca

Magdalena

Pitiquito

Trincheras

Ímuris

Santa Ana

Oquitoa

Átil

Tubutama

Altar

Guaymas

Empalme

San Ignacio

Bácum

Huatabampo

Etchojoa

Bahía de Kino

Domingo

Río Sonora

Municipios cercanos a la presa “El Novillo”

Zona serrana de Moctezuma y colindantes

Historias Recomendadas:

con información de Gustavo Moreno.

ABM