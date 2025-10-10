Tormenta Tropical Raymond en Sonora: Lista de Municipios con Mayor Pronóstico de Lluvias
N+
Autoridades estatales de Protección Civil actualizaron la alerta del pronóstico de lluvias para este fin de semana en Sonora. Estos son los municipios con que podrían tener más de 100 mm de acumulados
COMPARTE:
La Coordinación Estatal de Protección Civil actualizó la alerta ante las lluvias intensas que podría provocar la Tormenta Tropical Raymond en todo el estado de Sonora a partir de la madrugada del sábado, 11 de octubre.
Noticia Relacionada: Tormenta Tropical Raymond en Sonora: Pronostican Lluvias Fuertes a Intensas Estos Días
De acuerdo con el reporte, los nublados se esperan desde las primeras horas de mañana y el ingreso de bandas nubosas se generalizará al mediodía, con el mayor acumulado de lluvia previsto durante la madrugada del domingo, 12 de octubre.
La Comisión Nacional del Agua estimó que los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta 250 milímetros entre el 10 y el 12 de octubre, principalmente en zonas del norte, centro y sur de Sonora.
Lista de municipios que tendrán acumulados mayores a 100 mm:
Sábado:
- Caborca
- Magdalena
- Pitiquito
- Trincheras
- Ímuris
- Santa Ana
- Oquitoa
- Átil
- Tubutama
- Altar
- Guaymas
- Empalme
- San Ignacio
- Bácum
- Huatabampo
- Etchojoa
- Bahía de Kino
Domingo
- Río Sonora
- Municipios cercanos a la presa “El Novillo”
- Zona serrana de Moctezuma y colindantes
Historias Recomendadas:
- Rescatan a 30 Perritos de Centro de Adiestramiento y Hotel para Mascotas en Hermosillo
- Dos Adolescentes de 13 y 15 Años las Presuntas Responsables de Feminicidio de Menor en Sonora
- ¿Cuándo Termina el Subsidio de Luz CFE en Sonora 2025? Fecha que Acaba Descuento en el Pago
con información de Gustavo Moreno.
ABM