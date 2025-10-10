Rescatan a 30 Perritos de Centro de Adiestramiento y Hotel para Mascotas en Hermosillo

Autoridades aseguraron a 30 perros en un cateo en la colonia Las Vistas, en Hermosillo, tras la difusión en redes sociales de un video que mostraba un presunto caso de crueldad contra animales.

El operativo se realizó entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde del viernes, 10 de octubre, en un domicilio que funcionaba como centro de adiestramiento y hotel para mascotas, lugar donde fueron rescatados los 30 caninos de distintas razas.

Los animales fueron trasladados al Instituto de Protección y Bienestar Animal de Hermosillo, donde reciben atención médica veterinaria y quedaron a disposición del Ministerio Público.

Animales son rescatados tras cateo en Guaymas; estaban en condiciones de abandono

Un total de 11 perros, entre ellos tres cachorros, además de patos, gallinas y pollitos, fueron rescatados por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia San Gerónimo, en Guaymas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado indicó que la diligencia se llevó a cabo el 7 de octubre pasado, luego de que un juez otorgara la orden de cateo en atención a denuncias por maltrato animal.

En el sitio se constató que los caninos sufrían desnutrición y presentaban parásitos, además de encontrarse en condiciones de abandono.

En total se aseguraron 21 patos, 7 gallinas y 3 pollitos, los cuales, al igual que los perros, quedaron bajo resguardo para recibir atención veterinaria.

De acuerdo con las indagatorias iniciales, un hombre sería el probable responsable de mantener a los animales en esas condiciones, por lo que el caso quedó a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

con información de Gustavo Moreno.

