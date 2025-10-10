Rescatan a 13 Lobos Marinos en Isla San Jorge en Puerto Peñasco, Sonora

Entre el 4 y 8 de octubre se rescataron 13 ejemplares de lobos marinos durante una jornada de desenmalle de la especie, en la Isla San Jorge, ubicada en la región de Puerto Peñasco, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA.

Integrantes de asociaciones ambientales auxiliaron a 6 machos y 7 hembras, de los cuales 5 eran crías y 8 ejemplares juveniles.

En las maniobras de captura y atención veterinaria se usaron redes mariposeras, camillas de traslado y una máquina portátil de anestesia por inhalación, lo que permitió retirar los materiales incrustados de manera segura y sin dolor.

A los lobos marinos rescatados se les aplicó un arete verde y fueron liberados en las inmediaciones del sitio de captura.

Con esta jornada, suman 30 ejemplares liberados en lo que va de 2025 en esta zona.

Pronostican acumulados de lluvia de más de 70mm por llegada de Tormenta Tropical "Raymond" a Sonora

Ante la posible llegada de la Tormenta Tropical Raymond, junto a otros fenómenos climatológicos que pudieran dejar acumulados de lluvia de hasta al menos 75 milímetros, desde la madrugada del sábado, 11 de octubre, y hasta el martes, 14 de octubre, se instaló en Hermosillo el Comité Municipal de Operaciones para reforzar las zonas más vulnerables.

Personal municipal se preparó con maquinaria pesada, así como con el suministro de sacos de arena para zonas críticas, la posible habilitación de albergues y la canalización del flujo pluvial hacia áreas no habitacionales, para disminuir riesgos.

El Comité de Operaciones mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales para hacer frente a cualquier emergencia que se pudiera presentar en la zona rural como Bahía de Kino, Poblado Miguel Alemán y La Victoria, o en la zona urbana como la colonia La Caridad, que históricamente ha presentado problemas de inundación por la zona geográfica en la que se ubica.

con información de Fernanda Romero.

ABM