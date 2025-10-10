Dos Adolescentes de 13 y 15 Años las Presuntas Responsables de Feminicidio de Menor en Sonora

El feminicidio de una menor de 15 años, de identidad reservada, cuyo cuerpo fue encontrado el 25 de septiembre en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles, fue esclarecido informó la Fiscalía de Sonora.

Noticia Relacionada: Encuentran a Mujer Sin Vida Abandonada en un Baldío en San Luis Río Colorado, Sonora

El dictamen forense determinó que la menor perdió la vida por asfixia mecánica, mientras que la investigación científica y pericial permitió reunir datos que señalaron la probable participación de dos mujeres adolescentes, de 13 y 15 años de edad.

En un primer momento, las investigaciones se dirigieron a un adulto identificado como Martín “N”, alias “El Kalusha” y/o “Minimi”, quien fue localizado sin vida días después y fue identificado mediante cotejo de huellas dactilares.

Nuevas pruebas apuntaron posteriormente a la intervención directa de las dos menores ahora señaladas.

Durante cateo se confirmó la presunta participación de las menores involucradas en el feminicidio

Durante un cateo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, personal de la AMIC, con el apoyo de DEFENSA y PESP, se localizó el cuerpo de la víctima y diversos indicios materiales que permitieron confirmar cómo ocurrieron los hechos y la posible participación de las involucradas.

La carpeta fue judicializada ante la autoridad competente conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Esclarece FGJES feminicidio de menor de identidad reservada de iniciales L. M. L. B. en Sonoyta



•⁠ ⁠Investigación científica permitió identificar y detener a dos probables responsables



Boletín completo: https://t.co/0CCBYrNoDJ pic.twitter.com/dUvUCLvuD1 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 10, 2025

Historias Recomendadas:

con información de Gustavo Moreno.

ABM