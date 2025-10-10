¿Cuándo Termina el Subsidio de Luz CFE en Sonora 2025? Fecha que Acaba Descuento en el Pago

El subsidio a la tarifa eléctrica de verano para Sonora termina hasta el 31 de octubre, por lo que será a partir del 1 de noviembre que el costo de la energía puede aumentar significativamente, por eso la Unión de Usuarios de Hermosillo recomienda prepararse estos días, que faltan.

Ignacio Peinado Luna, presidente de la asociación, recordó que el convenio abarca desde el 1 de abril al 31 de octubre, donde el kilowatt excedente es hasta después de los 5 mil, sin embargo, sin subsidio es después de los 400, entonces, la diferencia es alta.

A partir del 1 de noviembre se reduce drásticamente el subsidio a 400 kilowatts, lo que significa que del 1 de noviembre al 31 de marzo, durante el invierno, el excedente arriba de 400 kilowatts nos cuesta 3 pesos 85 centavos

Seguir encendiendo el aire acondicionado puede impactar significativamente el recibo de la luz

Peinado Luna detalló que de no moderar el consumo y seguir encendiendo el aire acondicionado del 1 de noviembre en adelante, el impacto a la factura será muy grande, por ejemplo, si normalmente llegaban alrededor de 800 pesos, en el recibo de noviembre y diciembre pueden llegar de 3 mil a 4 mil pesos.

Ignacio Peinado aclaró que buscarán que se amplíe el rango tarifario en invierno de los 400 kilowatts a mil 200; con eso, dijo, se tendrá un margen para los días de noviembre que todavía haga calor y si se utilizan calentones eléctricos cuando lleguen los frentes fríos.

con información de Gerardo Moreno.

ABM