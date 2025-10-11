Depresión Tropical Raymond en Sonora; Esto Sabemos

A 45 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, se espera que la depresión tropical Raymond empiece a generar lluvias en las regiones centro y este de Sonora.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, a las 02:00 de la tarde, tiempo local, Raymond se desplaza hacia el noroeste a 22 kilómetros por hora.

Debido a la circulación del sistema, se pronostican lluvias intensas para las próximas horas (de 75 a 150 milímetros en el sur de Baja California Sur, centro y este de Sonora y el oeste y sur de Chihuahua; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Durango, Sinaloa y Nayarit, y fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California.

Asimismo, generará viento de 45 a 55 km/h con rachas de 65 a 75 kilómetros por hora en el sur de Baja California Sur; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Nayarit y Sinaloa; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

"Raymond" se debilitó a depresión tropical

Al momento, "Raymond" se debilitó a depresión tropical. Pero su circulación y bandas nubosas mantienen condiciones meteorológicas adversas en el noroeste de México.

El pronóstico de lluvias puntuales intensas se mantiene para el estado de Sonora.

Información: Ángel Lozano

