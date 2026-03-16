Localizan a Empleada Doméstica Sin Vida Presuntamente Intoxicada en Guaymas; Su Hija Está grave

Una trabajadora doméstica fue localizada sin vida y su hija menor en estado grave, presuntamente intoxicadas por gas al interior de una residencia del sector Vista Embarcadero, en Marina Real, San Carlos, Guaymas, la mañana del domingo.

La víctima fue identificada como Karla Leticia, de 40 años de edad, quien fue encontrada inconsciente junto a su hija de 13 años, dentro del cuarto de servicio del inmueble.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal alrededor de las 08:00 de la mañana, quienes se entrevistaron con el propietario de la residencia, mismo que indicó que al llegar percibió un fuerte olor a gas, de inmediato buscó a la empleada y la encontró junto a la menor inconscientes, por lo que pidió ayuda al 9-1-1.

La menor se encuentra en estado grave

Paramédicos de la Cruz Roja intentaron brindar los primeros auxilios, pero la mujer ya no contaba con signos vitales, mientras que a la mejor le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP, hasta que fue estabilizada y trasladada de urgencia a un hospital en Guaymas y después trasladada al IMSS de Ciudad Obregón, donde su estado se reporta como grave.

Al lugar acudió personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense para el inicio de las investigaciones y el levantamiento del cuerpo para la necropsia de ley y determinar qué fue lo que ocurrió.

Reportero: Roberto Bahena N+

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