Encuentran a Joven Asesinado a Balazos con Disparo en la Cabeza en Cajeme

Un joven fue encontrado sin vida la mañana de este viernes en la comisaría de Cócorit, municipio de Cajeme, luego de ser atacado a balazos por sujetos desconocidos en los márgenes del canal de riego Porfirio Díaz, al sur de la calle 5 de Mayo.

El hallazgo ocurrió poco antes de las 08:15 de la mañana, cuando el cuerpo de un joven identificado como Emiliano, fue localizado con un disparo en la cabeza y otros más en el cuerpo.

Vecinos del sector indicaron a las autoridades que no escucharon detonaciones de arma de fuego, sin embargo, en el lugar fueron encontrados por lo menos cinco casquillos percutidos, calibre .9 milímetros, los cuales fueron asegurados por Servicios Periciales como indicios para las investigaciones.

Víctima número 30 durante noviembre en Cajeme

Asimismo, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento y traslado del cuerpo para la necropsia de ley.

Este caso suma la víctima número 30 en el mes de noviembre en el municipio de Cajeme a consecuencia de hechos violentos, además de que es el cuarto en la comisaría de Cócorit.

