Encuentran a Hombre Baleado Dentro de Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

En el interior de un domicilio de la colonia Villa Hermosa fue encontrado sin vida y con signos de violencia Martín, un hombre de alrededor de 40 años de edad que perdió la vida a causa de disparos de arma de fuego.

El hallazgo ocurrió la mañana del jueves en la vivienda ubicada en la esquina de las calles Paloma y Labradores, luego de que vecinos reportaran que el hombre no respondía y que durante la noche previa se habían escuchado detonaciones.

Al llegar al sitio alrededor de las 09:00 horas, elementos de la Policía Estatal encontraron el inmueble cerrado, por lo que solicitaron el apoyo de Bomberos de Hermosillo para realizar un ingreso forzado. Una vez dentro, confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de bala y ya no contaba con signos vitales.

Vecinos señalaron domicilio como punto de venta de drogas

Junto al cuerpo se localizó una funda para arma corta, mientras que en el exterior del domicilio fueron asegurados tres casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Vecinos del sector señalaron a las autoridades que la casa donde ocurrió la agresión era utilizada como punto de venta de narcóticos.

Servicios Periciales procesó la escena y el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones.

