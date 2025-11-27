Un Hombre y Una Mujer Fueron Asesinados a Balazos tras Ataques Armados en Ciudad Obregón

La violencia dejó dos personas sin vida en Ciudad Obregón entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, en ataques armados registrados en las colonias Cajeme y Villa Bonita, con lo que ya suman 29 homicidios dolosos en noviembre en ese municipio.

A las 5:30 de la mañana de este jueves, una joven que caminaba junto a otras dos, fue atacada a balazos en la esquina de las calles Islas Azores e Islas Marquesas, de la colonia Villa Bonita, por donde las tres caminaban, después de descender de un vehículo que las dejó en el sitio tas acudir a una fiesta.

Durante el trayecto que hicieron caminado fueron abordadas por un automóvil tipo sedán, del que bajó un sujeto armado y abrió fuego de manera directa contra la víctima, quien luego de ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar, fue declarada sin vida.

Sujeto asesinado a balazos en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Horas antes, a las 05:00 de la tarde del miércoles, se presentó una agresión en las calles Carmen Serdán y Pascual Ayón, en la colonia Cajeme, donde Daniel “N”, de 46 años, conocido con el apodo de “El Flaco”, perdió la vida, víctima de las balas.

En el sitio fueron encontrados casquillos percutidos de rifle calibre .223 y pistola calibre .9 milímetros, los cuales fueron asegurados para el inicio de las investigaciones.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR