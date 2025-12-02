Fuerte Incendio Moviliza a Cuerpos de Emergencia Cerca de Garita Peatonal en Nogales, Sonora

La tarde del martes, 2 de diciembre, se presentó un fuerte incendio en la ciudad de Nogales, en la colonia Buenos Aires, por las inmediaciones de la Garita Peatonal Internacional, generando una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia.

La fuerte conflagración se presentó al filo de las 6:00 de la tarde, en un local abandonado, al final de la avenida Plutarco Elías Calles, donde acudieron elementos del Departamento de Bomberos para sofocar las llamas, en una labor que se extendió durante varios minutos debido a la magnitud del fuego.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, no se reportan personas lesionadas debido al siniestro.

Incendio en antiguo basurón en Hermosillo, moviliza a cuerpos de emergencia

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo atendieron un fuerte incendio de neumáticos y residuos de plástico en el antiguo basurón al norte de la ciudad, provocando una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos de Hermosillo.

Alrededor de las 4:20 de la tarde, se reportó un incendio de llantas y basura, en un predio baldío utilizado para tirar residuos, el cual está ubicado sobre la calle Tres y el bulevar Solidaridad, en la colonia 4 de Marzo, al norte de Hermosillo.

El equipo de apagafuegos de la Estación Norte atendió la emergencia, sofocando las llamas en pocos minutos con apoyo de una cisterna con capacidad de 15 mil litros, sin registrar personas lesionadas.

con información de Gustavo Moreno

ABM