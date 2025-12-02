Revalidación de Placas en Sonora: Cómo Conseguir 100% de Descuento en Recargos en Diciembre 2025
N+
Diciembre es el último mes con descuentos del 100% por el concepto de revalidación de placas de vehículos en Sonora.
COMPARTE:
A un mes de que finalice el año, la revalidación vehicular registra un avance cercano al 73% y se espera que al finalizar diciembre se logre alcanzar la meta de 78% de cumplimiento del total del padrón vehicular, apuntó Jorge Iván de la Rosa Flores.
Noticia Relacionada: Pensión Bienestar Adultos Mayores Sonora: Requisitos y Fechas de Registro Nuevos Beneficiarios
El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, puntualizó que a través del programa Ahora es Cuando, que consiste en el 100% de descuento en recargos de contribuciones estatales, se han logrado buenos resultados.
Fueron muy buenos resultados para el mes de noviembre, viene el mes de diciembre, recordarle a la gente que no se acaba con la conclusión de noviembre y continuamos todo diciembre.
¿Cual es la principal causa del rezago de este pago en Sonora?
De la Rosa Flores dijo que el padrón vehicular oscila en 1 millón 100 vehículos y cada año se tiene un rezago estimado entre 20 y 22%, es decir, hay alrededor de 230 mil unidades que no cumplen.
Pueden ser varios factores, uno de ellos y que siempre se presenta es el rezago de vehículos que la gente a lo mejor ya no tiene o que ya no usa, que están en una condición mecánicamente para no usarse, entonces ese tipo de situaciones hacen que el padrón se vea contaminado.
Dijo que a esos propietarios se les informa la manera en que pueden resolver la situación de los vehículos que no han sido dados de baja.
Historias Recomendadas:
- La Cura Fest: Carin León Anuncia su Primer Festival de Música Organizado en Hermosillo
- Explosión Waldo´s Hermosillo: Fiscalía Detectó Documentación Apócrifa Durante Investigación
- Natanael Cano Queda Libre del Delito de Cohecho en Hermosillo; ¿Intentó Sobornar a Policías?
con información de Ángel Lozano
ABM