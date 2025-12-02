Revalidación de Placas en Sonora: Cómo Conseguir 100% de Descuento en Recargos en Diciembre 2025

A un mes de que finalice el año, la revalidación vehicular registra un avance cercano al 73% y se espera que al finalizar diciembre se logre alcanzar la meta de 78% de cumplimiento del total del padrón vehicular, apuntó Jorge Iván de la Rosa Flores.

El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, puntualizó que a través del programa Ahora es Cuando, que consiste en el 100% de descuento en recargos de contribuciones estatales, se han logrado buenos resultados.

Fueron muy buenos resultados para el mes de noviembre, viene el mes de diciembre, recordarle a la gente que no se acaba con la conclusión de noviembre y continuamos todo diciembre.

¿Cual es la principal causa del rezago de este pago en Sonora?

De la Rosa Flores dijo que el padrón vehicular oscila en 1 millón 100 vehículos y cada año se tiene un rezago estimado entre 20 y 22%, es decir, hay alrededor de 230 mil unidades que no cumplen.

Pueden ser varios factores, uno de ellos y que siempre se presenta es el rezago de vehículos que la gente a lo mejor ya no tiene o que ya no usa, que están en una condición mecánicamente para no usarse, entonces ese tipo de situaciones hacen que el padrón se vea contaminado.

Dijo que a esos propietarios se les informa la manera en que pueden resolver la situación de los vehículos que no han sido dados de baja.

con información de Ángel Lozano

