Colectivo Halla Restos de Sergio y Ramiro Góngora, Rancheros Desaparecidos en 2024 en Caborca

Por casi un año y medio la familia Góngora Romero vivió en la incertidumbre de no saber el paradero de los hermanos Sergio y Ramiro, de 73 y 81 años, cuando desaparecieron junto a un vaquero, el 20 junio del 2024, de su rancho El Cúmaro, ubicado entre Altar y Caborca.

En esos 16 meses, tanto los familiares de ambos adultos, como autoridades, continuaron las búsquedas hasta lograr la localización de sus restos el pasado mes de octubre, compartió su sobrino, Santiago Góngora Ortiz, quien además exige dar con los responsables.

El tema de un colectivo que nos quiso dar información, nos mandaron foto de una vestimenta, no sé cómo la obtuvieron ellos, honestamente, y sí concordaban con las prendas de vestir y los zapatos de nuestros tíos.

La Fiscalía de Sonora informó que los restos fueron localizados el 15 de octubre, y con análisis de ADN se confirmó que eran de Sergio y Ramiro, el hallazgo fue a 10 kilómetros de su propiedad, en el Bajío del Alcaide.

La tarde del 20 de noviembre, se les ofreció a los rancheros una misa en su memoria, y ahora, al saber su familia dónde descansan, tienen un poco de la tranquilidad que buscaban, expresó Santiago Góngora Órtiz.

Esa era la desesperación de entrada, localizarlos, y saber su status físico, ¿dónde están?, pues, para que los familiares directos tuvieran un poco más de tranquilidad, si se le pudiera llamar así, paz, y exigencia normal, dar con los responsables.

Familiares consideran ha bajado la inseguridad en los ranchos de la zona

Consideró que, de acuerdo a su percepción, desde noviembre del año pasado ha bajado la inseguridad en la zona y alrededores, pues vecinos ya pueden entrar a sus ranchos a realizar sus actividades.

Además, pidió a la comunidad sonorense ser más solidarios y empáticos con los colectivos de búsqueda quienes están en campo trabajando en localizar restos o cuerpos de seres queridos, o proporcionando información importante.

