Hombre es Asesinado a Balazos en Colonia Casa Grande, al Poniente de Hermosillo

La tarde del sábado 27 de diciembre un hombre de entre 25 y 30 años fue atacado a balazos en la colonia Casa Grande, quedando sin vida en el lugar.

El reporte de la Fiscalía de Sonora indica que la agresión ocurrió a las 17:30 horas en las calles San Bernardino y Bulevar de Los Álamos, al poniente de la ciudad.

Al lugar llegaron varios sujetos armados en un vehículo tipo sedan blanco, y tras atacar a balazos al joven huyeron del lugar, por lo que que se activó código rojo en la zona.

Vecinos del lugar no pudieron identificar a la víctima

La víctima fue un masculino, sin identificar, de aspecto joven entre 25 y 30 años, tez clara, complexión regular, estatura media, cabello largo y castaño claro, quien vestía gorra negra, suéter de cuello redondo color beige, pantalón de mezclilla azul y calzado blanco.

El joven presentó heridas de bala en tórax posterior, extremidades y rostro, además los vecinos del lugar aseguraron no poder identificarlo.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrieron una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lo que resulte.

