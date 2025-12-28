Hombre es Asesinado a Balazos en Colonia Casa Grande, al Poniente de Hermosillo
Un hombre de entres 25 y 30 años, perdió la vida luego de se atacado a balazos la noche del sábado 27 de diciembre en la colonia Casa Grande, al poniente de Hermosillo, Sonora.
La tarde del sábado 27 de diciembre un hombre de entre 25 y 30 años fue atacado a balazos en la colonia Casa Grande, quedando sin vida en el lugar.
El reporte de la Fiscalía de Sonora indica que la agresión ocurrió a las 17:30 horas en las calles San Bernardino y Bulevar de Los Álamos, al poniente de la ciudad.
Al lugar llegaron varios sujetos armados en un vehículo tipo sedan blanco, y tras atacar a balazos al joven huyeron del lugar, por lo que que se activó código rojo en la zona.
Vecinos del lugar no pudieron identificar a la víctima
La víctima fue un masculino, sin identificar, de aspecto joven entre 25 y 30 años, tez clara, complexión regular, estatura media, cabello largo y castaño claro, quien vestía gorra negra, suéter de cuello redondo color beige, pantalón de mezclilla azul y calzado blanco.
El joven presentó heridas de bala en tórax posterior, extremidades y rostro, además los vecinos del lugar aseguraron no poder identificarlo.
Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrieron una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lo que resulte.
Reportero: Gerardo Moreno N+
JGMR