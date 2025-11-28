Investigan Muerte de Joven Encontrado Sin Vida con Jeringa Inscrutada en el Brazo en Hermosillo
La Fiscalía General de Justicia investiga la muerte de un joven que fue encontrado sin vida con una jeringa incrustada en el brazo en la Invasión Altares de Hermosillo, Sonora.
La Fiscalía General de Justicia del Estado investiga la muerte de un adolescente de 16 años, localizado sin vida la tarde del miércoles pasado, 26 de noviembre, en la Invasión Altares, al sur de Hermosillo.
De acuerdo con la autoridad, el joven fue encontrado recargado contra un árbol, en la acera oeste de una calle sin nombre, con una jeringa incrustada en el brazo derecho que contenía un líquido rojizo. Pruebas periciales confirmaron que se trataba de heroína.
La Fiscalía señaló que hasta el momento no existen indicios que acrediten una privación ilegal de la libertad, como fue manejado por algunos medios digitales.
Un familiar confirmó que el joven consumía drogas
Un familiar que acudió a identificarlo manifestó desconocer su paradero habitual y reconoció que el joven consumía drogas “duras”.
Testigos también refirieron que el adolescente se mantenía oculto por problemas personales y por su presunta participación en varios robos.
