Localizan a Niño Autista de 6 Años Deambulando Solo en Bulevar a la Salida de Hermosillo

Un niño de 6 años de edad, que tiene la condición del espectro autista, fue encontrado caminando solo por el bulevar Mazón López en la salida norte de Hermosillo, a las 05:30 de la mañana de este viernes.

Agentes de la Policía Preventiva Municipal que realizaban recorridos de vigilancia por el sector, al ver al pequeño desorientado, de inmediato lo abordaron e iniciaron la búsqueda de sus padres por la zona.

Sin embargo, al no tener resultados positivos llevaron al menor a las instalaciones de la Comandancia Centro, donde quedó bajo resguardo, en tanto se realizaba la búsqueda de los familiares.

No es la primera vez que deambula solo

Alrededor de las 08:30 de la mañana, la madre del niño se presentó en la comandancia donde explicó que su hijo se había salido de su domicilio en la colonia San Luis, lo cual no era la primera ocasión que ocurría.

A las 09:30 horas el menor fue entregado a la madre en presencia de autoridades del Sistema Integral para el Desarrollo Infantil de la Familia, DIF, con las recomendaciones pertinentes y apercibimiento.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR