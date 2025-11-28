Dictan Prisión Preventiva a Presuntos Asesinos de Oficial de Policía Municipal en Hermosillo

Dos sujetos fueron vinculados a proceso, señalados por su presunta participación en el homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en perjuicio de un oficial de la Policía Municipal de Hermosillo.

Juan Antonio “N”, alias “El Piña” y Luis Fernando “N”, alias “El Pulga” fueron acusados como presuntos responsables por los hechos ocurridos el 17 de noviembre de 2025, cuando los imputados y otras personas planearon y ejecutaron el asesinato del oficial Rafael.

En aquella fecha, a bordo de vehículo tipo sedán de color gris, los sujetos ubicaron y siguieron la unidad E-217, tripulada por la víctima, agente activo en funciones de la Policía Municipal, al momento en que circulaba por las calles Dalia, entre Pirul y Tabachín, de la colonia Adolfo López Mateos, al sur de la capital sonorense.

Un sujeto anteriormente fue vinculado a proceso

Al emparejarse con la unidad, accionaron sus armas de fuego y, de manera sorpresiva, le arrebataron la vida al elemento policial, por lo que el Juez de Control determinó vincular a ambos a proceso, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Juan Antonio “N”, alias “El Piña”, ya había sido vinculado a proceso anteriormente por el homicidio de Miguel Ángel “N”; así como por desaparición de personas con resultado de muerte de Carlos Abraham “N” y Juan de Dios Francisco “N”.

Reportero: Gustavo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR