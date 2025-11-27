Joven Arrestado por Amenazar de Muerte a su Hermana de 18 Años en Hermosillo
Un joven de 23 años fue arrestado por amenazar de muerte con un cuchillo a su hermana de 18 en la colonia Villa Verde de Hermosillo, Sonora.
Dos episodios de violencia doméstica entre hermanos, registrados el miércoles en distintos sectores de Hermosillo, escalaron a niveles mayores al involucrar armas blancas, además de agresiones físicas y amenazas, lo que derivó en la detención de tres hombres.
El primero de los casos ocurrió en el poblado Miguel Alemán, donde Víctor Manuel “N” y Ramón “N”, de 28 y 38 años respectivamente, fueron asegurados por la Policía Preventiva luego de que dos familiares los señalaran de haberlos golpeado y amedrentado con un cuchillo.
Los afectados de 53 y 32 años, indicaron que su hermano Ramón en compañía de un tercero los golpearon y con el arma blanca intentaron lesionarlos.
Tras la intervención, los agentes les confiscaron un arma blanca de aproximadamente 30 centímetros y los presentaron ante el Ministerio Público por violencia familiar y portación de arma prohibida.
Joven arrestado por amenazar de muerte a su hermana de 18 años
Más tarde, en la colonia Villa Verde, al norponiente de Hermosillo, policías municipales arrestaron a Ariel Alejandro “N”, de 23 años, tras ser acusado de agredir físicamente y amenazar de muerte a su hermana de 18 años.
El reporte fue realizado por el padre de ambos alrededor de las 18:00 horas, en un domicilio ubicado en la calle Santa Fernanda, en donde amenazó de muerte a la afectada con un arma punzocortante.
Durante la revisión al sospechoso, los oficiales localizaron entre sus prendas un cuchillo de 23 centímetros, objeto con el que habría realizado las amenazas.
Reportero: Roberto Bahena
