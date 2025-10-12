Lista de Carreteras en Sonora  con Afectaciones por Paso de “Raymond”

Hasta la mañana de este domingo 12 de octubre han sido activadas algunas alertas de tramos carreteros en Sonora ante los remanentes de la depresión tropical Raymond.

Debido a que continúa el pronóstico de lluvias generalizadas se invita a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar las precauciones necesarias.

Noticia relacionada: Depresión Tropical Raymond en Sonora: ¿Cuál es el Saldo y las Afectaciones?

Lista de carreteras afectadas en Sonora según reportes oficiales

Carretera Ímuris - Cananea

En el kilómetro 106 del tramo carretero Ímuris-Cananea personal de Guardia Nacional y de Protección Civil Sonora, realiza el retiro de piedras. Se pide pasar con precaución.

Carretera Tepache - Sahuaripa

Debido a las crecida del afluente en el Vado "El Ojito" en la carretera Tepache-Sahuaripa, está temporalmente cerrado el tránsito vehicular.

Carretera El Novillo - Bacanora

En el kilómetro 140 de la carretera El Novillo–Bacanora se han reportado derrumbes y presencia de grandes piedras sobre la vía, alertó el Ayuntamiento de Bacanora.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas en Sonora:

• Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.

• Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.

• Revisar y mantener limpios los desagües del hogar.

• No tirar basura en las calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.

• No ingresar al mar si se presenta marejada alta o condiciones peligrosas.

• Seguir las recomendaciones de la Capitanía de Puerto en caso de oleaje elevado o vientos fuertes.

• No viajar por carretera, en la medida de lo posible, este domingo, ya que se esperan que sigan las precipitaciones pluviales intensas en todo el estado, salvo en el extremo noroeste de la entidad.

Noticias recomendadas: