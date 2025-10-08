Localizan a Menor de 5 Años Dormido en una Banqueta de la Colonia La Muralla de Guaymas

Un pequeño de 5 años de edad fue localizado la noche del martes durmiendo a la intemperie sobre la banqueta de la colonia La Muralla, en Guaymas, en un caso que movilizó a la Policía Municipal.

El hallazgo se registró alrededor de las 21:00 horas del martes, frente a una vivienda del sector, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia del menor.

Ante la situación, los oficiales pusieron al niño a disposición de la Unidad de Violencia Familiar, para dar seguimiento al caso bajo el protocolo por omisión de cuidados.

El pequeño junto a su hermano se quedaron solos en su casa

Una vecina relató que el pequeño había estado deambulando solo durante la tarde y le pidió algo de cenar porque tenía hambre. Tras darle alimento, horas después lo encontró dormido en la banqueta, por lo que llamó al 911.

Según información ya proporcionada por su hermano mayor, de 10 años, ambos se habían quedado solos en casa ya que su madre había salido a trabajar, situación que motivó la intervención de las autoridades para proteger a los menores.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR