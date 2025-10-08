Localizan Cuerpo de Joven Desaparecido Flotando en Playa de San Carlos, Sonora

Frente al destino turístico de la playa incluyente en San Carlos, municipio de Guaymas, fue encontrado flotando el cuerpo sin vida un joven trabajador de la construcción, que estaba desaparecido desde el pasado domingo.

La víctima fue identificada como Luis Ángel, de 19 años, originario del Estado de México, quien se desempeñaba como albañil en una obra ubicada sobre el bulevar Tetakawi.

Sus compañeros reportaron su ausencia desde el domingo 5 de octubre, luego de que no regresara tras salir de la zona de playa, y tampoco se presentó a trabajar el lunes.

Reportaron el cuerpo de una persona flotando en la playa

El hallazgo se realizó alrededor de las 07:00 de a mañana del martes, tras recibir un reporte al número de emergencias 911 sobre un cuerpo flotando frente a la playa.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y personal del Cuerpo de Bomberos, quienes, con apoyo de la División de Rescate Acuático, lograron recuperar el cuerpo.

A simple vista, la víctima no presentaba signos de violencia, y se presume que la causa del fallecimiento fue ahogamiento por inmersión, información que será confirmada tras la necropsia correspondiente realizada por el Servicio Médico Forense.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR