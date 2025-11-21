Localizan a Tres Pescadores Extraviados 5 Días en Altamar en Inmediaciones de Puerto Peñasco

Tres pescadores que permanecieron extraviados por al menos cinco días en altamar fueron rescatados en las inmediaciones de Puerto Peñasco por personal de la Secretaría de Marina.

Los pescadores, originarios de Puertecitos, Baja California, fueron ubicados a bordo de una panga que había sido reportada como desaparecida desde el 15 de noviembre, fecha en que zarparon sin regresar según lo programado.

La Sexta Zona Naval informó que, tras recibir el reporte, se ordenó el despliegue inmediato de una embarcación tipo Defender desde la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Puerto Peñasco para iniciar las labores de localización.

Reforzaron con personal la búsqueda hasta dar con los pescadores

Con el paso de los días y ante la falta de resultados, la operación se reforzó con más personal y equipo, entre ellas embarcaciones adicionales tipo Defender, una patrulla interceptora, dos aeronaves y vehículos terrestres con drones, lo que permitió ampliar la zona de rastreo tanto en mar como en costa.

Una vez ubicados, los tres pescadores identificados como Manuel, Ponciano y Carlos fueron trasladados a las instalaciones de la Sexta Zona Naval, donde personal de Sanidad Naval, apoyado por una ambulancia de la Clínica Naval de Peñasco, les brindó atención médica inmediata.

Aunque la autoridad no detalló su estado de salud, se confirmó que los hombres se encuentran a salvo.

Reportero: Roberto Bahena N+

