Localizan Osamenta en Fosa Clandestina en Carretera 26 de Hermosillo, Sonora

Una fosa con al menos una osamenta fue localizada en un predio enmontado al final de la carretera 26, cerca de un camino de terracería, en la zona rural poniente de Hermosillo.

El hallazgo se realizó tras un llamado anónimo recibido por integrantes del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, quienes acudieron al sitio y confirmaron la presencia de restos humanos.

Los integrantes del colectivo informaron que las jornadas de rastreo continuarán en el área, con el objetivo de descartar la existencia de más fosas clandestinas en el lugar.

Localizan a joven desparecido en carretera Hermosillo-Guaymas

En hechos aislados un joven que había sido reportado como desaparecido fue localizado en un retorno de la carretera federal número 15, tramo Hermosillo-Guaymas, a la altura del kilómetro 189.

La víctima fue identificada como Carlos Armando Caro Cazassus, de 28 años de edad, originario de Guaymas, hallazgo dado a conocer por el colectivo Guerreras Buscadoras Guaymas-Empalme, luego de que familiares habían reportado su desaparición un día antes.

De acuerdo con el reporte de la autoridad, el hallazgo se realizó la mañana del martes, alrededor de las 08:00 horas. El cuerpo se encontraba expuesto y a simple vista presentaba golpes contusos en la espalda y otras partes del cuerpo.

Reportero: Roberto Bahena N+

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