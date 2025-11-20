Madre y Padrastro Detenidos por Amenazar a Sus Hijos con Arma Blanca en la Costa de Hermosillo

Un caso de violencia y maltrato infantil ocurrido en el poblado Miguel Alemán fue reportado al número de emergencias 9-1-1 por la abuela de cuatro menores, por lo que fueron detenidos la madre de los niños y el padrastro.

Elementos de la Policía Municipal acudieron alrededor de las 21:30 horas del miércoles al domicilio ubicado en las calles Nicolás Bravo y Rebeca Arias, de la colonia Nuevo Sonora, en la zona rural poniente de Hermosillo, donde solicitaron su intervención.

El padrastro los amenazó con arma blanca

En el lugar, la abuela de 62 años de edad, señaló a su hija Diana Gabriela "N", de 31 años; y su yerno Víctor Hugo "N" de 25, de maltrato infantil, amenazas con arma blanca y violencia familiar.

La mujer señaló que su hija y su pareja maltratan a los menores, 12, 9, 8 y 3 años de edad, quienes además dijeron que los echaron de su casa con amenazas.

La nieta mayor afirmó que el padrastro fue quien los amenazó con un cuchillo de cocina de 20 centímetros, el cual se le localizó fajado a la altura de la cintura, por lo que la madre fue detenida por violencia familiar, mientras que el padrastro por violencia familiar, amenazas, portación de arma prohibida y lo que resulte.

Reportero: Roberto Bahena N+

