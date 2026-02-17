Miércoles de Ceniza 2026 en Hermosillo: Horarios de Misas en Iglesias Este 18 de Febrero

Este 18 de febrero es miércoles de ceniza, fecha con la que inicia la cuaresma en la Iglesia Católica.

40 días en donde se alistan los feligreses para la pascua o resurrección de Jesucristo, compartió el párroco de la Catedral Metropolitana de Hermosillo, Martín Hernández.

"Es un día muy significativo, ya que inicia con un signo, que es un signo muy digamos, vaya, como signo muy simbólico es reconocer la pequeñez, lo vulnerable que somos y como dicen los muchachos, bajarle una rayita a muchas actitudes que nos alejan de Dios, que nos alejan de los demás".

Iglesias y horarios donde se colocará ceniza a los feligreses

Dijo que en Catedral, a las 7 de la mañana, habrá una misa para bendecir la ceniza y después imponerla a los feligreses, y durante todo el día, cada hora, se seguirá ofreciendo.

En la Parroquia de San José, de la colonia Pedregal de la Villa, será a las 8 y 10 de la mañana, 12 del medio día y 2 de la tarde.

En Nuestra Señora del Carmen, en la colonia El Razo, con misa a las 8 de la mañana, 1, 5 y 7 de la tarde, mientras que sin misa a las 9, 10 y 11 de la mañana, además de las 3, 4 y 6 de la tarde.

En el Santuario Guadalupano, en la colonia San Benito, a las 10 de la mañana, 2 y 4 de la tarde, así como 8 de la noche.

Reportera: Fernanda Romero N+

Historias recomendadas:

JGMR