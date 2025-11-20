Muere Hombre Agredido a Balazos en Colonia Villa Bonita, en Hermosillo

Un hombre fue encontrado sin vida la tarde de este jueves en la colonia Villa Bonita, tras ser atacado a balazos en la vía pública.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde, sobre la calle Masarrosa y Jarda, donde estaba un hombre de aproximadamente 35 años, quien presentaba múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Encontraron droga entre las pertenencias de la víctima

Entre sus pertenencias se localizaron bolsas con una sustancia similar al cristal, lo que será analizado por peritos.

Vecinos del sector señalaron que escucharon varias detonaciones y, segundos después, observaron salir a alta velocidad un vehículo gris, modelo probable 2013, presuntamente vinculado al ataque.

Hasta el momento no se han reportado detenciones por hecho, y la víctima no ha sido identificada.

con información de Gustavo Moreno

