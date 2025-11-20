Mujer Resulta Lesionada a Balazos en Presunto Punto de Venta de Droga en Hermosillo

Una mujer resultó gravemente herida la madrugada del jueves, tras ser atacada con arma de fuego en la colonia Akiwiki, al sur de Hermosillo.

La agresión se registró alrededor de las 03:00 horas en un domicilio localizado al final del callejón Pico de Orizaba, sitio que, según el testimonio de la propia lesionada, identificada como Ivón Guadalupe “N”, de 34 años; es utilizado para la venta de droga.

La mujer cuenta con lesiones

Tras recibir impactos en el brazo izquierdo y en la zona lateral del abdomen, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y representan un riesgo para la vida, la mujer logró desplazarse por sus propios medios hasta la intersección de las calles Colima y Pico de Orizaba.

Ahí recibió atención inicial antes de ser trasladada a un hospital, donde ingresó de urgencia a quirófano, debido a que uno de las balas quedó alojada en su abdomen.

Las autoridades informaron que en el área donde presuntamente ocurrieron los hechos no se aseguraron indicios balísticos.

Reportero: Roberto Bahena N+

