Ofrecen Recompensa por Exagentes Ministeriales Prófugos que Dispararon a Abogado en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia de Sonora llama a la ciudadanía a colaborar en la búsqueda de dos exagentes Ministeriales de Investigación Criminal, implicados en el ataque armado contra un abogado en Hermosillo, por cuya captura se ofrecen 500 mil pesos de recompensa por cada uno.

Los prófugos fueron identificados como Miguel Ángel "N" y Argel Azael "N", quienes enfrentan órdenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa e incumplimiento de un deber legal.

¿Cómo ocurrió el ataque armado a abogado de Hermosillo?

El incidente ocurrió el 24 de mayo de 2025, cuando un grupo de agentes de la AMIC participaba en un cateo en la colonia Adolfo López Mateos, al sur de Hermosillo.

Al concluir la diligencia, los elementos reportaron que un vehículo les cerró el paso y, al pensar que se trataba de una agresión, dispararon contra el conductor, quien resultó ser un abogado ajeno a los hechos investigados.

La víctima sobrevivió, aunque con lesiones de gravedad. En su momento, el fiscal estatal, Gustavo Rómulo Salas Chávez, reconoció que se trató de una confusión, pero confirmó que ambos agentes fueron judicializados antes de lograr evadir a las autoridades.

Ofrecen recompensa para dar con el paradero de ambos prófugos

Ante su fuga, la Fiscalía activó un acuerdo mediante el cual ofrece una recompensa a quien proporcione información veraz, precisa y oportuna que permita dar con su paradero.

Las personas que puedan aportar datos pueden comunicarse a los teléfonos (662) 289 88 00, extensiones 15340 y 15343, o al correo sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx.

