Un Hombre Fue Asesinado a Balazos Mientras Caminaba Junto a Dos Menores en Hermosillo

Víctima de las balas, un hombre identificado como Jesús Rafael perdió la vida, luego de una agresión armada la noche del domingo en la colonia El Mariachi.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas, sobre la avenida Sonora Final, donde la víctima, identificada como Jesús Rafael “N”, de 43 años de edad, fue agredida por tres sujetos que posteriormente huyeron rumbo al cerro de la colonia Coloso.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre presentaba al menos cinco heridas de bala en el tórax, mentón, cuello y antebrazo derecho.

El hombre caminaba acompañada de dos menores

Testigos señalaron que la víctima caminaba acompañada de dos menores mujeres, cuando fue interceptada por los agresores, uno de los cuales portaba un arma corta. Tras la agresión, vecinos resguardaron a las menores mientras esperaban la llegada de las autoridades.

Personal de Servicios Periciales y de Medicina Legal, acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios.

La víctima contaba con antecedentes de narcomenudeo

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el occiso contaba con antecedentes penales por narcomenudeo en 2023 y otro delito de índole federal en el 2007.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR