Agreden a Balazos a una Persona en Invasión Guayacán al Norte de Hermosillo

Un hombre resultó seriamente lesionado tras una agresión armada registrada en las calles Tres y Francisco I. Madero, de la Invasión Guayacán, ubicada al norte de la ciudad de Hermosillo.

Fue alrededor de las 3:00 de la tarde cuando se reportó, al número de emergencias, una serie de detonaciones de arma de fuego en el lugar, por lo que elementos de diversas corporaciones de seguridad y auxilio acudieron al sitio, localizando a un hombre con una herida de bala.

Paramédicos trasladaron al hombre de identidad desconocida tras las lesiones

Con la finalidad de tratar sus heridas, paramédicos arribaron al lugar en una ambulancia de la Cruz Roja, quienes trasladaron a un hospital al afectado, de identidad desconocida.

Elementos de la Policía Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, aseguraron el perímetro mientras se realizaron las indagatorias correspondientes para iniciar las investigaciones y poder esclarecer el hecho.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del hombre lesionado.

