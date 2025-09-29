Presas en Sonora Aumentan sus Niveles de Agua tras Fuertes Lluvias

El sistema de presas en Sonora registra, hasta este 29 de septiembre, un aumento de 14.9% en comparación con el año pasado, al registrar un almacenamiento total de 2 mil 979 millones de metros cúbicos, contra los mil 688 millones que registraba en 2024.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, son 4 las presas de la cuenca del Río Yaquí que presentan una mayor recuperación, con un incremento del 31.1% en promedio, siendo de estas la Abraham González y la Plutarco Elías Calles, esta última conocida como El Novillo, con incrementos de 77.6% y 28.7%, respectivamente.

Las dos presas de la cuenca del Río Mayo, Bicentenario y Adolfo Ruiz Cortines, tienen un acumulado de 791 millones de metros cúbicos, que representa 22.2 por ciento más que el año pasado.

Las presas Cuauhtémoc e Ignacio R. Alatorre, en las cuencas de los ríos Altar y Mátape, aumentaron su almacenamiento entre 7% y 20%.

En la cuenca del Río Sonora las presas Rodolfo Félix Valdez o El Molinito, y la Abelardo L. Rodríguez, prácticamente permanecen igual que el año pasado, solamente con un aumento entre 0.2% y 0.7%.

Mueren dos personas por intensas lluvias al norte de Sonora

Fueron dos las personas que fallecieron a consecuencia de las intensas lluvias que se registraron el fin de semana pasado en la región norte de Sonora, apuntó Armando Castañeda Sánchez.

El coordinador estatal de Protección Civil precisó que una víctima perdió la vida en un hospital de Nogales, tras las lesiones que tuvo por el deslave de un cerro.

“Es una persona femenina de 68 años de edad, la cual iba transitando por el casco urbano de la ciudad, desafortunadamente esa saturación de agua desprende o se erosionan en este caso la sierra o los cerros, se desprende una piedra de gran magnitud e impacta el vehículo donde se encontraba la señora.

Puntualizó que la otra pérdida humana fue un hombre de 58 años en el arroyo Pozo Nuevo, de la comunidad de Bacanuchi, perteneciente a Arizpe, al ser arrastrado por la corriente de agua cuando cruzó en un vehículo tipo pick up 4x4.

Castañeda Sánchez puntualizó que entre los daños materiales de mayor magnitud destacan inundaciones en varios municipios, así como un socavón en kilómetro 146 de la carretera Ímuris- Cananea y un deslave en el mirador escénico del destino turístico de San Carlos, los cuales están siendo intervenidos.

con información de Ángel Lozano.

ABM